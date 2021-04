Ostern damals & heute: Promis stöbern in Fotokiste

TV-Persönlichkeit Silvia Schneider: „Das war in Hochfügen beim Kinderskikurs mit meiner Mama und Papa. Der Papa hat mir das Skifahren schon mit drei Jahren beigebracht. Man beachte - schon damals - meine große Liebe zum Verkosten.“ An ihr Ostern im Schnee erinnert sich Schneider noch heute gerne: „Das war einfach der Hit, die Nesterln dort zu suchen. Aber auch an die Ostern in Polen erinnere ich mich gerne, und das Eierfärben mit Zwiebelschalen - das hat Tradition.“