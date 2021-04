Steudltenn-Team: Optimistisch in die 11. Saison

Seit mehr als fünf Monaten befindet sich die heimische Kulturszene im tiefsten Lockdown und eine Rückkehr zur Normalität ist aktuell nicht einmal als ein wenig Hoffnung verkündender schmaler Lichtstreifen am Horizont in Sicht. Das engagierte Steudltenn-Team in Uderns erbrachte im vergangenen Jahr den Beweis, dass man mit Herzblut, viel Flexibilität und einem alle Eventualitäten entsprechenden Corona-Sicherheitsmanagement sehr wohl ein Theater-Festival umsetzen kann. Deshalb sind Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger auch heuer zuversichtlich und von viel Optimismus getragen, dass sie mit dem Steudltenn-Festival in die 11. Spielsaison gehen. Und dieses vom 26. Mai bis zum 28. August auf ihrem letztjährig konzipierten Outdoor-Areal mit Freiluftbühne wiederum mit einem umfangreichen Covid-19-Sicherheitskonzept ummanteln.