Auf dem Grazer Felsen der Andacht

Grazer Gläubige, die nicht in das Heilige Land pilgern konnten, fanden hier eine imposante Andachtsstätte: den Kalvarienberg. Die Entfernung zwischen der Altstadt und dem Schieferfelsen inmitten der Murmetrople entsprach ungefähr der Länge der Via Dolorosa in Jerusalem. Und der Berg, der die Kreuzwegstationen tragen sollte, ähnelte der Schädelstätte Golgotha frappant.