„Verlust von rund zehn Milliarden Euro in Tirol“

„Eine Milliarde Verlust im ersten Lockdown“

„Der touristische Ausfall war aufgrund der sehr guten Monate Jänner und Februar nicht so enorm.“ Unterm Strich war es „eine Milliarde Euro an Wertschöpfungsverlust“, so Garbislander. Zum Vergleich: Österreichweit dürften es zwischen zehn bis zwölf Milliarden gewesen sein. „Im Sommer gab es eine Erholung. Sowohl im produzierenden Bereich als auch im Tourismus ging es bergauf“, erläutert der Experte weiter. Als im September die Reisewarnung seitens Deutschland kam, „wurde die Saison beendet, was aber auch nicht so dramatisch war“.