Vegane Schmankerl für den Osterbrunch zu Hause

Alle Jahre wieder: Das Osterfest steht vor der Tür, und viele stehen vor der Frage, was sie zum - dieses Jahr sicherlich im engeren Kreis stattfindenden - Treffen mit ihren Liebsten kochen oder backen sollen. Was dem gemütlichen Osterbrunch besonders gut steht, sind kreative, gesunde und im besten Fall noch selbstgemachte Speisen. Das reduziert nicht nur den Verpackungsmüll, sondern gibt auch Gewissheit darüber, was im festlichen Essen steckt. Wie Sie das auch in den eigenen vier Wänden hinbekommen, erfahren Sie hier: