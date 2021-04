Von Beschwerdegebühr bis Klagenfurts Schiefen Turm

Und auch die Landeshauptstadt Klagenfurt ließ es sich am 1. April nicht nehmen, die Mundwinkel so manchen Facebook-Users nach oben wandern zu lassen, und präsentierte stolz den „Schiefen Turm von Klagenfurt“. So sei der Stadtpfarrturm im Zuge von Bauarbeiten etwas in Schieflage geraten, heißt es auf Facebook.