„Rail & Ride“: Satteln ÖBB auf Haflinger um?

Per App buchbare Pferde

Gestartet würde das Projekt in Hollabrunn (Niederösterreich), die per App buchbaren Pferde sollen bei Erfolg des Pilotprojektes bald im ganzen Land galoppieren. Haferladestationen an den Bahnhöfen sorgen für die Stärkung der Huftiere (ganz klar), der Pferdemist wird für die Bahndammdüngung verwendet. Und auch Pferdeflüsterer und Hollywood-Legende Robert Redford (ohne seinen Namen zu nennen) stünde vor einer Verpflichtung als Projektkoordinator.