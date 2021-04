Mit einer Leiter geht‘s im Steffl in den Himmel

Eigentlich ist der Stephansdom dem Himmel schon sehr nahe, doch nun bekommt die Kirche einen noch direkteren Draht nach oben - in Form einer „Himmelsleiter“ der Künstlerin Billi Thanner. An die alttestamentliche „Jakobsleiter“ angelehnt, führt der Weg in den Himmel über die „Stufen der Tugenden“.