ÖFB-Team unterstützt Protest für Menschenrechte

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Mittwochabend erstmals öffentlich auf die Menschenrechtslage beim nächsten WM-Gastgeber Katar Bezug genommen. Die Nationalspieler präsentierten vor dem Schlager der WM-Qualifikation in Wien gegen Dänemark während der Hymnen ein Transparent mit der Aufschrift „Menschenrechte schützen“ in Weiß auf rotem Grund.