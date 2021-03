LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich gegen Dänemark

„Es wird ein spannendes Spiel“

Die Dänen seien in der Lage, sehr variabel aufzutreten. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie einmal Druck ausüben und dann wieder auf Kontersituationen lauern“, warnte Foda und betonte: „Es wird ein spannendes Spiel. An so einem Tag entscheiden oft Kleinigkeiten und auch ein bisschen Glück. Ich hoffe, dass es diesmal auf unsere Seite fällt.“