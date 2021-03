Foda setzt auf zwei Schlager und eine Dreierabwehr

Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das richtungsweisende WM-Qualifikationsspiel am (heutigen) Mittwochabend (ab 20.45 Uhr, hier im Liveticker auf sportkrone.at) in Wien gegen Tabellenführer Dänemark erneut mit Alexander Schlager im Tor. Der LASK-Keeper hatte davor bereits in den beiden ersten Quali-Partien in Schottland (2:2) und gegen Färöer (3:1) das Vertrauen erhalten.