Langes Warten auf die Kunst

Die Entscheidung ist Niki Neunteufel, Szene-Wirt des Nikodemus und Mastermind hinter den Sommerkonzerten auf dem Hauptplatz von Purkersdorf, nicht leicht gefallen. „Schweren Herzens mussten wir den Termin für 2021 absagen“, erzählt der Gastronom. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie würden eine Planbarkeit unmöglich machen. Ein Lichtblick: „Wir konnten mit Thomas Rabitsch und dem Team hinter unserem Falco-Tribute bereits einen neuen Auftritt fixieren“, so Neunteufel. Und so sollten sich Fans von Hans Hölzel schon den 11. Juni 2022 rot im Kalender markieren. Am 27. August steht ein zweiter Termin auf dem Spielplan, diesmal aber nicht mit internationalen Stars. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, heimischen Künstlern eine Bühne zu geben“, so der engagierte Organisator.