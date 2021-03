„Corona“-Hinweisplakate Opfer von Tiroler Vandalen

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag taten die Vandalen ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen kund, indem sie sowohl in Arzl im Pitztal als auch in Jerzens entsprechende Plakate, die an einem Scherengitter befestigt waren, stahlen bzw. demolierten. In beiden Fällen waren die Plakate mit der Aufschrift „Keine Weiterfahrt - ohne negativen Corona-Test“ versehen. „In Arzl beim Gewerbepark Pitztal war das Gitter neben der Pitztaler Landesstraße L16 aufgestellt. Von dort wurde es gestohlen“, heißt es seitens der Exekutive.