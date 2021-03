Wochen warten auf ein Kinderfahrrad

Starke Nachfrage nach Rädern seit Pandemie

Die langen Wartezeiten auf Bikes haben aber nicht nur Lieferprobleme als Grund, seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach Fahrrädern in die Höhe geschnellt. Heuer gibt es ein geschätztes Plus von 8 Prozent an verkauften Rädern, der Umsatz stieg um zwölf Prozent, einer der wenigen Lichtblicke für den Sporthandel, der im Pandemiejahr elf Prozent seines Umsatzes verlor. Laut internationalen Studien hat auch die Mobilität am Fahrrad massiv zugenommen. In der Bundeshauptstadt Wien etwa stieg der Radverkehr 2020 um zwölf Prozent an.