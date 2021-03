Neues Kraftwerk: So werden Schlangen gerettet

Zoologe Werner Kammel, Reptilien- und Amphibienexperte Werner Stangl sowie Molekularbiologin Eva Bernhart wollen dem entgegenwirken. Demnächst starten die Steirer eine groß angelegte Tier-Sammelaktion, drei Kilometer entlang des Mur-Ufers. Dafür werden in den kommenden Tagen Folien ausgelegt. Die Tiere mögen die Wärme, die unter den Folien entsteht – regelmäßig werden die Natur- und Tierschützer die Schlangen einsammeln. Gerettet werden mit diesen „Fallen“ nicht nur Würfelnattern, sondern auch Ringel- und Schlingnattern sowie Blindschleichen. Kammel: „Wir wollen so viele Tiere wie möglich einsammeln. Dann setzen wir sie in geeigneten Gebieten aus.“