„Eigene Datenbank bei Hundehalteverbot nötig“

In dieser sollen bundesweit Tierhalteverbote aufgelistet und für jedes Gemeindeamt bei einer Anmeldung abrufbar sein. „Aufgrund meiner Initiative ist Niederösterreich bei der Installierung des Konzepts in Vorleistung gegangen, die Umsetzung steht bevor“, so Waldhäusl. Der Ball liege nun bei Minister Anschober.