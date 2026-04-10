Öl-Unfall legt Hafen von Antwerpen lahm

Im zweitgrößten Hafen Europas ist der Schiffsverkehr aufgrund einer Öl-Panne stark eingeschränkt. Er könne nicht über den Fluss Schelde aus Richtung Nordsee angefahren werden, nur noch über Zugänge im Süden und Osten, sagte ein Sprecher der Hafenbehörde. Rund 50 Schiffe warten nun darauf, ein- oder auslaufen zu können. Wie lange die Störungen andauern, sei unklar.