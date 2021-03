Sebastian Vettel: Sogar Ferrari verspottet ihn!

Und trotzdem: Es zeigt wohl schon auch die gesunkenen Ansprüche von Ferrari, wenn man bei den „Roten“ in Maranello in Person von Teamchef Mattia Binotto meint, nach einem 6. Platz für Charles Leclerc und einem 8. Platz für Carlos Sainz so etwas wie Genugtuung zeigen zu dürfen ...