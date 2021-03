Dealer am Welser Bahnhof hätte schließen können

Ein Drogentrio hebelte die Polizei am Montag am Welser Bahnhof aus. Bei der Flucht versteckten die Gauner neben Suchtgift auch eine Gaspistole, die mit Stahlkugeln geladen war - also schussbereit. Nicht tödlich, aber fürs „Augeausschießen“ hätte es allemal gereicht.