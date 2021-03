„Regierung hat Menschen in Krise völlig verloren“

Nach der am Montag bekannt gewordenen Verlängerung des Ost-Lockdowns bis 11. April in der Bundeshauptstadt Wien hat die Opposition heftige Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung und am Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) geübt. Der stellvertretende NEOS-Klubobmann Gerald Loacker schrieb, dass ÖVP und Grüne mit ihrem „Schlingerkus“ der vergangenen Tage „die Menschen in der Krise leider völlig verloren“ hätten. Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp bezeichnete die Verlängerung als „Zeichen des Versagens“ von Michael Ludwig.