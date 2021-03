Sperre von Plätzen: Innsbrucker Politik im Streit

Wer dieser Tage bei schönem Wetter in Innsbruck am Marktplatz oder dem sogenannten „Sonnendeck“ am Innufer hinter der Universität vorbeispaziert, kennt das Bild: Sehr viele - hauptsächlich junge Leute - sitzen trotz Corona wie die „Legehennen“ beisammen. In der Politik wird der Ruf nach einer Sperre immer lauter...