Video: Teurer Crash von Bundesheer-Nachfolgeheli

Der Stolz der italienischen Finanzpolizei ist nur mehr ein Trümmerhaufen: Aus bislang ungeklärten Gründen ist vergangenen Samstag ein brandneuer Hubschrauber des Typs AW 169 beim Start am Flughafen Bozen in Probleme geraten und noch am Boden zur Seite gekippt. Die Rotorblätter schlugen gegen den Boden und brachen, in nur wenigen Sekunden wurde aus dem knapp zehn Millionen Euro teuren Fluggerät ein Wrack.