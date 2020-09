Helikopter für Heer: „Endlich eine Entscheidung“

Ob die Typenwahl mit dem großen und schweren AW169M aber die beste war, das gelte es noch herauszufinden. „Leider hat man sich mit dem Airbus-Streit selber um eine Alternative gebracht“, so Hoyos. Letztendlich blieb nur noch der italienische Hersteller. Am Montag wird Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ihre Entscheidung öffentlich bekannt geben. Ab Mitte 2022 sollen die ersten Hubschrauber in Österreich landen.