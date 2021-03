Bursche (14) saß am Steuer von 380-PS-Sportwagen

Polizisten der Inspektion Sedlitzkygasse haben in der Nacht auf Samstag einen 14-Jährigen in Wien-Favoriten am Steuer eines 380-PS-Boliden erwischt. Der Jugendliche hatte laut Polizeisprecherin Barbara Gass den Schlüssel für den AMG Mercedes bei seinem Vater „ausgeborgt“ und seine Freunde eingeladen. Doch um 1.20 Uhr war in der Laxenburger Straße bei einer Kreuzung Endstation.