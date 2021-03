Palmbuschen Segnung heuer unter freiem Himmel

Jahr für Jahr pilgern zahlreiche Gläubige am Palmsonntag zu den Kirchen, um ihre Palmbuschen segnen zu lassen - so auch heuer. Coronabedingt fanden die Segnungen in Kärnten vielerorts im Freien und unter strengen Vorschriften statt. Groß und Klein freuten sich dennoch über die schöne Palmsonntagsliturgie.