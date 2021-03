Sogar in Supermarkt: Polizei sprengt Corona-Partys

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere verbotene Corona-Partys in Innenräumen aufgelöst - sogar in einem Supermarkt in der Johnstraße wurde gefeiert. Es hagelte zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen. Am Donaukanal gab es dagegen - siehe auch Video oben - bei schönem Wetter Schwerpunktkontrollen, aber keine Anzeigen.