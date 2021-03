Polizisten lösten zwei „Corona-Partys“ auf

In Oberösterreich hat die Polizei am Samstag gleich zwei „Corona-Partys“ aufgelöst. In einer Garage in Sankt Peter am Wimberg (Bezirk Rohrbach) haben 14 Erwachsene ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Einhaltung des Zwei-Meter-Abstandes an einer Geburtstagsfeier teilgenommen. In Niederwaldkirchen wurden elf Personen angezeigt, die in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ebenfalls Geburtstag feierten.