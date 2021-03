Frühling vs. Corona: Gedränge am Wiener Donaukanal

Dass das passieren würde, war wohl jedem klar - die warmen Temperaturen und die ersten längeren Sonnenstrahlen an einem Freitag zogen Tausende Jugendliche an die altbekannten Partyspots in der Wiener City. Ausgelassen wurde gechillt, getrunken und flaniert - und auf die Corona-Prävention für einige Stunden gepfiffen.