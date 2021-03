Bis zu 24 Grad warten in der Osterwoche

Ab dem Beginn der Karwoche kommt die Sonne wieder zum Vorschein und es wird es deutlich milder – mit knapp 20 Grad. So richtig warm wird es aber erst ab Mitte der Woche. Milde Wohlfühltemperaturen gibt es Dienstag, Mittwoch und voraussichtlich auch am Donnerstag. Bei Höchstwerten von 20 bis 24 Grad steht dem Picknick im Freien also nichts mehr im Weg – auch Skifahren ist noch möglich, zum Beispiel in Schladming oder auf der Reiteralm.