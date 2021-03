Land präsentiert Plan für mehr Gleichberechtigung

Sie verdienen weniger, sind öfter Gewalt in der Partnerschaft ausgesetzt, kümmern sich mehr um Kinder und Pflegebedürftige, haben weniger Führungspositionen inne: Die Liste der Benachteiligungen von Frauen ist lang, auch in der Steiermark. Bei einer Umfrage gaben 65 Prozent der Befragten an, die Lage sei „(eher) nicht gut“.