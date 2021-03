Hamilton: „Höre nicht auf, wenn es schwierig wird“

In diesem Jahr gibt Aston Martin ein Comeback in der Formel 1. Erstmals seit 1960 werden wieder Autos der britischen Kultmarke in der wichtigsten Motorsport-Rennserie über den Asphalt flitzen, als Zugpferd wurde der Deutsche Sebastian Vettel verpflichtet. Das Renault-Werksteam heißt nun Alpine und kann mit dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso als Fahrer aufwarten. Die Formel 1 will zudem an ausgewählten Wochenenden einen neuen Quali-Modus erproben: ein Sprintrennen über 100 Kilometer soll die Startaufstellung bestimmen - die Details sind jedoch noch in Arbeit.