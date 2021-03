Trotz Alarms zweimal in Tankstelle eingebrochen

Gleich zweimal haben zwei 17-Jährige aus Osttirol in der Nacht auf Mittwoch trotz des akustischen Alarms in eine Tankstelle in Lienz eingebrochen und Zigaretten sowie Alkohol gestohlen. Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnten die jungen Einbrecher am Donnerstag ausgeforscht werden. Beide sind geständig.