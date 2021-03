Prokurist gekündigt: Wirbel in DolomitenBank

In diesem Vertrag sei es unter anderem um Regionalförderungen und die Regionalität des Bankgeschehens gegangen, so der ehemalige Prokurist. Die DolomitenBank habe diese Vereinbarung aber einseitig aufgekündigt. Der Prokurist wollte das verhindern: „Ich hatte mich damals für den Vertrag eingesetzt. Er war für uns eine regionale Absicherung, und auch mein Versprechen an die Kunden.“