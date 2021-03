50 Prozent der Tests waren falsch-positiv

Alarmstimmung herrschte gestern im Expertenstab in St. Pölten. Nach diversen Meldungen über eine gehäufte Anzahl von falsch-positiven Fällen bei Tests in Wiener Neustadt wurde nun nach einer raschen Lösung für die abgeriegelte Allzeit Getreue gesucht. Ein Ergebnis der Beratungen lässt aber noch auf sich warten: „Wir müssen nun leider mit den aktuellen Chargen weiterarbeiten. Genaue PCR-Tests federn das Problem aber großteils ab“, versichert ein Sprecher der NÖ-Landesregierung. Für die schwer verunsicherte Bevölkerung heißt es somit: Ruhe bewahren! Großes Vertrauen schaffen die Test-Unklarheiten in der Krisenregion aber nicht, so der Tenor.