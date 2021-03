Formel 1 startet mit zwei neuen TV-Shows in Saison

Am kommenden Sonntag findet der erste Grand Prix der Saison in Bahrain statt. Diesen überträgt Servus TV. Das zweite Rennen am 18. April in Italien zeigt wiederum der ORF. Die beiden Sender teilen sich die Free-TV-Rechte an der Motorsport-„Königsklasse“ und zeigen je zwölf Rennen, wobei der Große Preis von Österreich am 4. Juli in Spielberg sowohl vom ORF als auch von Servus TV übertragen wird. Beide Sender haben nun zusätzliche Formate etabliert, um auch an übertragungsfreien Wochenenden den Zusehern Infos zu liefern.