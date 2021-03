Müllgebühr könnte 25 Prozent zu hoch sein

Wie berichtet, ließ die BWB vorige Woche in sechs Bundesländern bei namhaften Firmen wie Saubermacher, Brantner, Energie AG usw. Hausdurchsuchungen durchführen. Weitere seien noch in Gang. Man habe seit November Unterlagen, „aus denen geschlossen werden kann, dass es Zuwiderhandlungen gibt“, so BWB-Chef Theodor Thanner auf Ö1.