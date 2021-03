Corona: Test-Nachschub für die Apotheken

Schilder und Plakate vor den Apotheken mit der Aufschrift: „Heute leider keine Gratis Selbsttest mehr vorrätig“ waren in den letzten Wochen keine Seltenheit. In vielen Apotheken waren die gratis Selbst-Tests nämlich vergriffen. Zwar wurden immer wieder Tests nachgeliefert – trotzdem war die Nachfrage für die so genannten „Nasenbohrer-Tests“ so hoch, dass sich nicht alle ihre fünf Tests pro Monat mit Nachhause nehmen konnten. Dabei wurden bereits zwei Millionen Tests von der Bundesbeschaffungsagentur an die Lager im Bundesland Salzburg geliefert. Die Lager befinden sich in Salzburg, Grödig und Hallein. Von hier werden die Tests dann an die Apotheken weiterverteilt und nochmals überprüft.