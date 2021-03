Die Welt der Linzer Neos ist nicht mehr „rosa“

Interne Prüfng

Dies wiederum veranlasste die Pinken zu einer internen Prüfung. Und was dabei ans Licht kam, ist mehr als brisant. Laut Bericht sollen Beschlüsse zu Ausgaben nicht ausreichend dokumentiert worden sein, außerdem ließ Potocnik bei Zahlungen das Vier-Augen-Prinzip (dient zur Kontrolle: mindestens zwei Personen oder Instanzen müssen die Tätigkeit bestätigen) vermissen. Was dem 50-Jährigen aber vor allem zum Verhängnis wurde: Er nahm ein „privates Darlehen“ über 2200 Euro aus der Fraktionskasse, um ein angemietetes Büro in der Tabakfabrik zu bezahlen. Obwohl er dies wieder zurückzahlte, war damit für die Bundespartei eine rote Linie überschritten.