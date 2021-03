Trotz Corona über 2000 offene Lehrstellen in Tirol

Denn wie Tirols WK-Präsident Christoph Walser am Montag vorrechnete, „haben wir mehr als 2000 offene Ausbildungsplätze“. Zusätzlich klagt man in der Kammer auch nach wie vor über einen Fachkräftemangel. „Wir sind dort, wo wir schon vor der Pandemie waren.“ Fachkräfte und Lehrlinge würden also „ohne Ende“ gebraucht. Dass die Betriebe händeringend suchen, zeigt unter anderem, dass sich für eine am Mittwoch geplante Inserateninitiative seitens der Wirtschaftskammer rund 500 Betriebe gemeldet haben, die 800 Jugendliche für eine Ausbildung suchen.