U2-Sperre: Jede Minute eine Bim am Ring als Ersatz

Während der Sperre wird die U-Bahn-Trasse zwischen Karlsplatz und Schottentor modernisiert. In den Stationen werden 144 Bahnsteigtüren und rund 16.000 Glasflächen errichtet. Die Türen öffnen sich nur noch, wenn der Zug in der Station steht. „Es können dann keine Gegenstände mehr auf die Gleise fallen“, so Steinbauer. Einer der Hauptgründe für Betriebsstörungen würde dann wegfallen.