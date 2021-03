Debatte über Abriegelung Wiens im Kanzleramt

Besorgniserregende Entwicklung in Spitälern

Sorgen macht dem Gremium offenbar auch die Entwicklung in den Spitälern, nicht nur was die Covid-19-Fälle anbelangt, sondern auch die verschobenen Operationen. Es gab jedoch laut Hofer keine Antwort darauf, wie Kapazitäten erhöht werden könnten. Die Bundesregierung erteilte den Worten Hofers zufolge einer Reisefreiheit für Österreicher vorerst eine Absage. Die Quarantäne soll auch weiterhin für Einreisende aus Ländern gelten, die deutlich geringere Fallzahlen aufweisen als Österreich.