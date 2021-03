Eintrittstests im Handel „ultimative Bestrafung“

„Wie Skianzug im Freibad: Schützt zwar, macht aber niemand“

Durch eine Testpflicht würde der Non-Food-Handel zwei Drittel der Umsätze verlieren, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Vielerorts würde sich ein Offenhalten damit wirtschaftlich nicht mehr rentieren. „Eintrittstests im Handel wären so, als würde man mit dem Skianzug ins Freibad gehen. Das schützt zwar vor der Kälte, macht aber fast niemand“, so Will.