CDU-Politikerin stirbt auf Rückflug von Kuba

Noch am Flughafen in Irland hatte man versucht, die Politikerin zu retten. Doch alle Versuche scheiterten, die Ärzte in einem nahegelegenen Krankenhaus der Stadt Limerick konnten nur noch den Tod von Karin Strenz feststellen. Die Umstände des Todes sind unklar, daher wurde eine Obduktion angeordnet, berichtet die „Bild“.