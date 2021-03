Foda: Mit jedem Einzelnen gab es ein Gespräch

Schon um 11.03 Uhr vormittags konnte der ÖFB gestern via Mail verkünden: „Neue Rahmenbedingungen: Franco Foda fixiert Nationalteam-Kader!“ Zu diesem Zeitpunkt war mit allen Vereinen in Deutschland alles geklärt, war klar, dass ab heute alle fitten Spieler dem Teamchef in Wien zur Vorbereitung auf die drei WM-Qualifikationsspiele im März zur Verfügung stehen.