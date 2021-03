„Harte Triagen dürfen niemals Wirklichkeit werden“

Momentan werden in Niederösterreich 80 Intensivpatienten betreut (Höchststand Herbst: 115) und in Wien 152 (Höchststand Herbst: 162). „Wir müssen den Mut haben, in einzelnen besonders stark betroffenen Regionen die Notbremse zu ziehen“, sonst werde die Situation in den Spitälern dramatisch, warnte Anschober. Auch in Deutschland würde es derzeit Debatten über Verschärfungen geben - dabei weise dort die 7-Tages-Inzidenz nicht einmal die Hälfte des österreichischen Werts auf.