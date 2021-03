Warum die Schwarzarbeit seit Monaten floriert

Geldwäsche-Renaissance

Ein Phänomen, das in der Krise auch wieder vermehrt aufpoppt, ist laut dem obersten Finanzpolizisten und Wahlsteirer auch die Geldwäsche. „Diesbezüglich bekommen wir ebenso immer mehr Meldungen herein. Wir gehen davon aus, dass allein in den vergangenen Monaten in Österreich bis zu 30 Millionen Euro über diverse Bilanzen reingewaschen wurden.“