Eine steirische Stimme gegen die Gegensätze

„Wärst du auch mal gern so zart? / Und wärst du auch gern so knallhart?“, rappt Kathrin Kolleritsch im Song „FUTTER“ und bringt damit die Dualität auf den Punkt, die das Projekt Kerosin95 prägen. Hier kommt zusammen, was sonst nur als Gegensatz gedacht wird. Das fängt schon damit an, dass Kolleritsch weder als Frau noch als Mann angesprochen werden möchte - so zumindest wird es im Begleitschreiben erklärt.