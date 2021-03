Pensionistin nach Unfall über Kofferraum befreit

Eine 64-jährige Pensionistin aus Feldkirchen geriet am Samstag gegen 11.45 Uhr in ihrer Heimatgemeinde auf der Gurktal Straße (B93) in Wachsenberg mit ihrem Pkw nach einer leichten Rechtskurve ins Schleudern. Das Auto kam in weiterer Folge von der schneeglatten Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Erst am Fuße einer zirka fünf Meter hohen Böschung kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.