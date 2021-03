Ein Weckruf für die Politik

Aufwachen! – steht auf einem Plakat, das Aktivisten entlang der Salzach hoch halten. Tausende junge Menschen gingen am Freitag weltweit auf die Straßen, um sich am Klima-Streik zu beteiligen. Auch in Salzburg machten Anhänger der Fridays for Future (FfF) Bewegung ihrem Ärger Luft. Sie sind unzufrieden mit den leeren Versprechungen der Politik. „Wir wären in letzter Zeit gerne mit der Landesregierung in den Dialog getreten, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen“, erklärt die Aktivistin und Mitbegründerin der FfF-Salzburg, Anika Dafert.