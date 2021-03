Team Graz räumt 10.000 Dollar Preisgeld ab

Riesenjubel beim 3x3-Basketballteam Graz! Das Team rund um den Steirer Moritz Lanegger räumte beim internationalen Turnier in Tel Aviv groß ab. Die 10.000 Dollar Preisgeld sind ein ebenso schöner Bonus wie das World-Tour-Master-Ticket, das das Grazer Team ergattern konnte. „Wir leben hier in einer Blase, werden ständig getestet“, erzählte Lanegger rund um das Turnier in Israel. Eine große Verschnaufpause kann das siegreiche Team aber nicht einlegen. Bereits nächste Woche geht es zum nächsten World Tour-Turnier nach Doha. „Hier geht es sogar um Preisgelder in der Höhe von 40.000 Euro“, so Lanegger.